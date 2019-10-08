رسالة مؤثرة من عادل الجبير لأمير سعودي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، برسالة مؤثرة، والدة الأمير بندر بن سلطان التي توفيت أمس الاثنين.



وقال الجبير على حسابه على تويتر: "فقَد الأمير بندر بن سلطان أغلى ما لدى الإنسان وهي الأم، وكما قال سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (الجنة عند رجلها)، وألم فقد الأم لا يساويه ألم، وفراقها لا يضاهيه فراق، ولكن الله مع الصابرين".

​وأضاف: "أعتبر نفسي ابنًا لهذا الرجل النبيل بندر بن سلطان الذي تعلمت منه الكثير وعملت معه لعقود، وأعرف جيدًا برّه بوالدته وإيمانه العميق بقضاء الله وقدره، أشاركه الحزن مع الدعاء لله الغفور الرحيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب".

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​وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

أدى أمراء من الأسرة الحاكمة للسعودية، ومسؤولون سعوديون، ورجال دين، ومعتمرون وزوار ومصلون في الحرم المكي، بعد صلاة العشاء، أمس الإثنين، صلاة الجنازة على جثمان الأميرة الخيزرانة والدة الأمير بندر.

وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونجل الأميرة الراحلة الأمير بندر، المصلين على الجثمان، كما شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير في أداء الصلاة على الجنازة.

​​والأميرة الراحلة من مواليد منطقة عسير ومن أصول إثيوبية، وهي إحدى زوجات الأمير سلطان بن عبد العزيز ووالدة الأمير بندر الذي شغل عدة مناصب، أبرزها سفير للمملكة في الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة.