الكويت وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم فى مجال أمن الطيران المدنى

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي وإدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدنى؛ وذلك في مقر الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي.



وقع المذكرة عن الجانب الكويتي رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح، في حين وقعها من الجانب الأمريكى مدير إدارة أمن النقل الأمريكية الأدميرال ديفيد بيكوسكى.

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وأكد رئيس الطيران المدني الكويتى الشيخ سلمان الحمود الصباح- في تصريح على هامش توقيع مذكرة التفاهم - أن مذكرة التعاون تهدف إلى وضع أطر التعاون المستقبلي بين الكويت والولايات المتحدة في مجال أمن الطيران المدني، مشيرًا إلى أن المذكرة تأتي استكمالًا لإحدى نتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف الحمود أن التعاون القائم بين إدارة النقل الأمريكية، والطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت الدولي، حقق تقدمًا كبيرًا في التدقيق الدولي الذي تجاوزت نتائجه المستويات الإقليمية والدولية، الأمر الذي أسهم في استئناف الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، والدور الكبير الذي قدمته الأجهزة الأمنية العاملة في مطار الكويت الدولى، فيما يخص البرنامج الوطني للأمن والتسهيلات.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق هذه الاتفاقية، خطاب نوايا وقع في اجتماع الحوار الاستراتيجي الكويتي- الأمريكي، والذي عقد في الكويت في 20 مارس الماضي.