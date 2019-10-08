السعودية توقّع عقد تصميم مطار أبها الدولى الجديد

السعودية توقع عقد تصميم مطار أبها الدولى الجديد

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

جانب من توقيع العقود

كتب الخليج 365

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولى الجديد، بحضور معالى رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى الأستاذ عبد الهادى بن أحمد المنصورى.



و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعوديه "واس"، ويتضمن العقد، تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 8 مليون مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمبانى المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع. ويأتى ذلك، بعد أن أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى، عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولى الجديد، خلال مشاركته فى لقاء متابعة خطة استكمال بعض مشروعات منطقة عسير الأساسية، الذى رعاه الأمير تركى بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير. وأوضحت الهيئة أن المكتب الاستشارى، سيقوم بتصميم مطار أبها الدولى الجديد خلال 12 شهراً، والحرص على دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم الداخلى وبطريقة حديثة، وتوفير مناخ استثمارى داخل الصالة وفى المناطق الخارجية، مع مراعاة الجانب الاقتصادى فى التصميم وإمكانية تنفيذ الأعمال عن طريق الشركات والمصانع المحلية، وستسهم التصاميم الجديدة للمشروع فى رفع مستوى المواصفات الأمنية والسلامة فى مطار أبها الدولى الجديد. وبينت الهيئة العامة للطيران المدنى، أنه بعد الانتهاء من أعمال تصميم مطار أبها الجديد، سيتم تأهيل المقاولين والذين سوف يتم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم فى تنفيذ أعمال المشروع. ويعّد مشروع مطار أبها الدولى الجديد، ضمن شبكة المشاريع التى تنفذها الهيئة العامة للطيران المدنى بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين فى مطارات المملكة. وتسعى الهيئة العامة للطيران المدنى إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية فى المشروع، حيث سيكون المطار الجديد مجهز بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لمقاومة التهديدات الأمنية والسلامة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المسافرين عبر المطار وسهولة الحركة فى المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة فى المطار بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية. يذكر أن مطار أبها الدولى، شهد خلال الفترة الماضية عدة مشروعات تطويرية فى الصالات الحالية، حيث شملت التوسعة إنشاء صالة مغادرة دولية جديدة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، إضافة إلى إنشاء صالة قدوم دولية جديدة التى بلغت مساحتها 1030 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 340 مسافرًا فى آن واحد، كما تشمل التوسعة إضافة بوابتين تصعيد فى صالة المغادرة الداخلية وأخرى لصالة القدوم الداخلية، وسيراً لنقل أمتعة المسافرين، و12 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، كما تم تأهيل وتحسين المدرج الرئيسى، ومشروع لزيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالى (Runway) لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازى (Taxiway) إلى 45 م، وحققت الهيئة عبر مشاريعها التطويرية بمطار أبها إلى استيعاب النمو الكبير فى الطلب على النقل الجوى من سكان المنطقة والقادمين إليها، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار. وتأتى هذه المشاريع، ضمن شبكة المشاريع التى تنفذها هيئة الطيران المدنى وفق خطتها الإستراتيجية التى تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين فى مطارات المملكة.