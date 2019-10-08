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قطر لم تنقذه..نهاية مذلة للمنصف المرزوقي
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
خلّفت الانتخابات البرلمانية التي جرت في تونس الأحد 6 أكتوبر / تشرين الأول 2019 نكسة جديدة لحزب حراك تونس الإرادة الذي أسسه الرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي، الذي كان قد مني بهزيمة وصفها مراقبون بالمخزية في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسابيع.
ورغم ترشح حزب حراك تونس الإرادة في معظم الدوائر الانتخابية إلا أنه لم يحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد، ولم يحظ الحزب بثقة الناخبين حتى في المناطق التي تُعدّ معقلا له، وتحديدا في الجنوب التونسي، مسقط رأس المرزوقي وعماد الدايمي، أحد أبرز قياداته والنائب السابق.
ويبدو أنّ المرزوقي الذي يصفه التونسيون بـ ”رئيس الصدفة“ فقد جميع أوراقه التي كان يراهن عليها والتي أثبتت فشلها الذريع، خاصة أنه اتخذ من التقرّب لقطر ومهاجمة الإمارات في كل منبر إعلامي سياسة له بحسب مراقبين، وقد بدأت نتائج هذه السياسات ”الصبيانية“ وفقا لمحللين تظهر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وزادت التشريعية من إبراز نهاية الرجل السياسية.
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