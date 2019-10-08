رئيس قبرص يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

وصل مطار القاهرة الدولى نيكوس أناستاسيادس، الرئيس القبرصي، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي يترأسها اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتجمع القمة الثلاثية مصر واليونان وقبرص اليوم بالقاهرة، وتناقش مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ممثلا بلاده في القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص، والذي سيلتقي على هامش زيارته لمصر ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة، ويزور أيضا الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.