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وفاة شيخ شمل قبيلة العوازم في السعودية
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
توفي شيخ شمل قبيلة العوازم حبيب بن عيد بن جامع، أمس الاثنين، في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية بعد صراع مع المرض، حيث سيصلى عليه اليوم الثلاثاء في النعيرية التابعة لمنطقة عرعر.
ونسب شيخ شمل العوازم هو حبيب بن عيد بن حبيب بن سعود بن حبيب بن عايد بن جامع.
وساهم موقف الشيخ حبيب، الذي طلب ”الفزعة“ في جمع أكبر دية في التاريخ والتي بلغت 10 مليون دينار (33 مليون دولار) للقاتل الكويتي خالد نقا العازمي بإخراجه من سجنه الذي قضى فيه 19 عاما على خلفية قتله مواطنته الإعلامية هداية سلطان.
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