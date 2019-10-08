استمرار الإقبال وامتلاء الحجوزات لزيارة الاربعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

نفت العديد من شركات الطيران وقف وإلغاء رحلاتها من وإلى جمهورية العراق.. مؤكدة استمرار الرحلات خاصة مع قرب موسم زيارة الأربعين في مدينة كربلاء.

واشارت الشركات استمرار استقبال المسافرين الى العراق، فضلا عن استمرار الإقبال وامتلاء الحجوزات.

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من جانبه، أكد مدير حملة المقداد في البحرين عن ارتفاع عدد المقبلين على زيارة الإمام الحسين في الأربعين وأن كشوفات المسافرين في إقبال مستمر.

وأشار إلى أن جميع الرحلات المحجوزة على طيران الخليج قد امتلئت قبل نشوب الأزمة العراقية.

بدوره، أوضح مدير حملة الكاظم أن الحملة على استعداد تام لزيارة الأربعين، مؤكدا هو الآخر إرتفاع أعداد الزوار هذا العام.