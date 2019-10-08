ترند الموجز|أول ظهور لبطل الممر الحقيقي..وانفراجة في أزمة علي أبو القاسم..وهبوط الذهب لأدنى مستوى..وياسمين الخطيب تثير الجدل

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الذهب يصل لأدنى مستوى عالميا.. تعرف على الأسعار في الأسواق المصرية، وأول ظهور لبطل فيلم الممر الحقيقي.. ويكشف تفاصيل مشهد تحطيم السنترال، وبعد انتفاضة السوشيال ميديا وتدخل الهجرة.. انفراجة في أزمة المهندس علي أبو القاسم، وإطلالة شبه عارية وصورة مع صلاح.. ياسمين الخطيب تريند ’’جوجل‘‘.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الذهب يصل لأدنى مستوى عالميا.. تعرف على الأسعار في الأسواق المصرية

تراجعت أسعار الذهب من جديد في الأسواق المصرية، الثلاثاء 8 أكتوبر، 6 جنيهات، مقارنة ببداية الأسبوع.

وبحسب وكالة رويترز، هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا، الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:27 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1489.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1494.60 دولار للأوقية.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:

عيار 18 بـ 774 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 678 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 780 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5424 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

(رابط الخبر)

أول ظهور لبطل فيلم الممر الحقيقي.. ويكشف تفاصيل مشهد تحطيم السنترال

كشف اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة المصرية والمجموعة 39 قتال، أنه البطل الحقيقي لفيلم "الممر"، مؤكدا استعانة المخرج شريف عرفه به، وجلوسه مع أبطال العمل، للحديث عن تفاصيل حياته، كما روى واقعة مشهد "تحطيم السنترال".

وقال نوح مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه في سنة 67 بعد النكسة سافر إلى بلدته المنصورة في إجازة، وفي أحد الأيام رغب في الإطمئنان على الكتيبة، هنا ذهب إلى سنترال وطلب من الموظف يتصل بالرقم، وقال الموظف له انتظر دورك وبالفعل انتظر اللواء مساواة بالمواطنين.

وتابع: "طالت مدة انتظاري، فذهبت إلى موظف السنترال لاستعجاله وخطر في ذهني أن أخبره بمهنتي الحقيقية كضابط بالجيش، وتوقعت أن الموظف سيتحرك سريعا حين يعلم أني ضابط، ولكن حدث عكس ما كنت متوقع، فإذا به يتطاول ويسخر مني، وهي موجة سخرية كانت تسود المجتمع المصري في تلك الفترة".

وأضاف: "استفزتني هتافات الموظفين المسيئة فقمت بضرب 3 موظفين بالسنترال، حتى دخلوا غرفة وأغلقوا الباب على أنفسهم وطلبوا استغاثة الشرطة والإسعاف، وذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانصرفت وذهبت إلى قسم الشرطة، وظللت حتى وقت طويل يتم التحقيق معي".

وأشار إلى أن تحقيقات الشرطة معه ظلت لوقت متأخر، وأحضروا والده ومدير الأمن له من أجل التنازل عن المحضر الذي حرره ضده موظفي السنترال، مؤكدا أن الموقف السياسي لم يكن هادئًا كما كان يصور وقتها؛ لأن كان هناك عدد من الناس تسب ضباط القوات المسلحة ورئيس الجمهورية.

وأوضح أن عملية التصالح بينه وبين الموظفين لم تتم، وأصر على موقفه وقدم تقرير إلى إدارة المخابرات؛ باعتبار الأمر قضية أمن قومي، وأن المخرج شريف عرفة أخبره بأنه سيضع القصة في بداية فيلم "الممر" ليعرف الناس ما تعرض له الضباط عقب نكسة 1967، والاحتقان الذي تولد عند المصريين بعد الهزيمة.

رابط الفديو:

ويشارك في بطولة "الممر" عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

(رابط الخبر)

بعد انتفاضة السوشيال ميديا وتدخل الهجرة.. انفراجة في أزمة المهندس علي أبو القاسم

تصدرت أزمة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، بتهمة جلب مخدرات للمملكة، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد استغاثة أسرته، وتدخل وزارة الهجرة، لوقف تنفيذ الحكم وإعادة التحقيق في القضية.

من جانبه، أكد محمود حسن، ابن خالة علي أبو القاسم، صدور قرار بوقف تنفيذ حكم الإعدام، مضيفا أنه تم إرسال كافة الأوراق الخاصة ببراءة المهندس المصري، إلى السلطات السعودية، مطالبا الدولة بسرعة التدخل لدى المملكة للإفراج عنه وعودته لمصر.

Advertisements

وقال حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن "أبو القاسم" يعمل في إحدى شركات المقاولات بوظيفة مخلص جمركي، وتم القبض عليه أثناء إنهاء أوراق إحدى المعدات الثقيلة القادمة من مصر حيث تبين أن بها كمية من المواد المخدرة.

وأضاف أن "أبو القاسم"، تسلم أوراق إحدى المعدات الثقيلة "كراكة"، القادمة من مصر، وبها كمية من المواد المخدرة، ونظرا لأن كافة الأوراق تخص "أبو القاسم"، تم القبض عليه وصدر ضده حكم بالإعدام، ولكن تبين فيما بعد أن المسئولة عن تصدير المعدة الثقيلة تم القبض عليها في مصر.

رابط الفيديو:

انتفاضة السوشيال ميديا وتدخل الهجرة

وانتفضت مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن رواد تويتر، هاشتاج "#انقذوا_المهندس_على_ابو_القاسم"، تضامنا مع المهندي المصري.

من جانبها، أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، حيث سبق وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

جاء ذلك عقب إطلاع السفيرة نبيلة مكرم على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بالسيد نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا..

كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيًا لمكتب السيد النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وقد أصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وعلى جانب آخر، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "أنقذوا المهندس علي أبو قاسم"، والذي احتل المركز الثاني ضمن الأعلى تداولًا على موقع تويتر، مناشدين عبر الهاشتاج السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس المصري.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

(رابط الخبر)

إطلالة شبه عارية وصورة مع صلاح.. ياسمين الخطيب تريند ’’جوجل‘‘

تصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب، تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة شبه عارية، قبل أن تظهر في صورة مع محمد صلاح نجم ليفربول.

إطلالة شبه عارية

في البداية نشرت ياسمين صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة جريئة علي حمام سباحة مرتدية نظارة شمس، معلّقة عليها قائلة: "ماء وياسمين".

صورة مع محمد صلاح

وبعد ساعات، نشرت الإعلامية، صورة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من حفل جوائز شخصيات العام، بأبو ظبي.

ونشرت ياسمين صورة لها تجمعها رفقة صلاح عبر حسابها الشخصي على” انستجرام”، وعلقت عليها قائلة، ” أخيرا تقابلنا.. رجل عام 2019″ .

وظهرت الخطيب، في الصورة بفستان سهرة قصير، تركواز اللون، وإلى جوارها صلاح، وذلك خلال الاحتفالية التي تم فيها تكريم الأخير، وحصوله على لقب رجل العام.

وكانت نقابة الإعلاميين قد أصدرت قراراً بوقف حلقات ياسمين الخطيب من برنامج "شارع النهار"، وأخطرت قناة "النهار" بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من البرنامج، بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة من اجل ممارسة العمل الإعلامي.

وأعاد البرنامج ياسمين الخطيب إلى الشاشة مجدداً بعد شهور من الانقطاع، حيث حققت الحلقات التي أذيعت منه ردود أفعال واسعة.

وحصل صلاح، على جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة «GQ».

واحتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري، وحرصت على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.

وقالت مجلة GQ جلة إن أهداف صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا .

(رابط الخبر)