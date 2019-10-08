أول ظهور لبطل فيلم الممر الحقيقي.. ويكشف تفاصيل مشهد تحطيم السنترال

كتب: ضياء السقا

كشف اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة المصرية والمجموعة 39 قتال، أنه البطل الحقيقي لفيلم "الممر"، مؤكدا استعانة المخرج شريف عرفه به، وجلوسه مع أبطال العمل، للحديث عن تفاصيل حياته، كما روى واقعة مشهد "تحطيم السنترال".

وقال نوح مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه في سنة 67 بعد النكسة سافر إلى بلدته المنصورة في إجازة، وفي أحد الأيام رغب في الإطمئنان على الكتيبة، هنا ذهب إلى سنترال وطلب من الموظف يتصل بالرقم، وقال الموظف له انتظر دورك وبالفعل انتظر اللواء مساواة بالمواطنين.

وتابع: "طالت مدة انتظاري، فذهبت إلى موظف السنترال لاستعجاله وخطر في ذهني أن أخبره بمهنتي الحقيقية كضابط بالجيش، وتوقعت أن الموظف سيتحرك سريعا حين يعلم أني ضابط، ولكن حدث عكس ما كنت متوقع، فإذا به يتطاول ويسخر مني، وهي موجة سخرية كانت تسود المجتمع المصري في تلك الفترة".

وأضاف: "استفزتني هتافات الموظفين المسيئة فقمت بضرب 3 موظفين بالسنترال، حتى دخلوا غرفة وأغلقوا الباب على أنفسهم وطلبوا استغاثة الشرطة والإسعاف، وذهبوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانصرفت وذهبت إلى قسم الشرطة، وظللت حتى وقت طويل يتم التحقيق معي".

وأشار إلى أن تحقيقات الشرطة معه ظلت لوقت متأخر، وأحضروا والده ومدير الأمن له من أجل التنازل عن المحضر الذي حرره ضده موظفي السنترال، مؤكدا أن الموقف السياسي لم يكن هادئًا كما كان يصور وقتها؛ لأن كان هناك عدد من الناس تسب ضباط القوات المسلحة ورئيس الجمهورية.

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وأوضح أن عملية التصالح بينه وبين الموظفين لم تتم، وأصر على موقفه وقدم تقرير إلى إدارة المخابرات؛ باعتبار الأمر قضية أمن قومي، وأن المخرج شريف عرفة أخبره بأنه سيضع القصة في بداية فيلم "الممر" ليعرف الناس ما تعرض له الضباط عقب نكسة 1967، والاحتقان الذي تولد عند المصريين بعد الهزيمة.

رابط الفديو:

ويشارك في بطولة "الممر" عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.