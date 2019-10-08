زعيمة هونغ كونغ لا تستبعد طلب مساعدة بكين لحل الأزمة السياسية في المدينة

لا تستبعد رئيسة السلطة التنفيذية في ​هونغ كونغ​، ​كاري لام​ "احتمال قبول مساعدة من بكين لحل الأزمة السياسية في المدينة التي تسودها موجة ​احتجاجات​ شعبية تزداد عنفا"، معتبرةً أن "​الحكومة​ قادرة على حل هذه الأزمة"، منوهة بـ"أنها قد تطلب مساعدة بكين إذا تدهور الوضع بشكل إضافي".

وأوضحت في أنه "في هذه المرحلة، ما زلت على قناعة بأن علينا أن نجد الحل بأنفسنا. وهذا موقف الحكومة المركزية في بكين أيضا، التي ترى أن على هونغ كونغ مواجهة هذه المشكلة بمفردها، لكن إذا بات الوضع خطيرا جدا، فلن يُستبعد أي خيار إذا كنا نريد أن تحظى هونغ كونغ بفرصة ثانية".