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خارجية الصين تبدي إستيائها لقرار واشنطن إدراج 28 كيانا على اللائحة السوداء

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ندد الناطق باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية غينغ شوانغ، بقرار ​الولايات المتحدة​ إدراج 28 كيانًا صينيًا على لائحتها السوداء بتهمة التورّط في حملة القمع ضد أقلية الأويغور المسلمين في منطقة شينجيانغ، معتبرة أن "لا أساس" لهذه الاتهامات.

وقال شوانغ للصحافيين "هذا تصرّف ينتهك بشكل خطير المعايير الأساسية في العلاقات الدولية ويعّد تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويضر بمصالح الجانب الصيني. وتعرب الصين عن استيائها ومعارضتها الحازمة لذلك".

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