أعرب عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فرانتس كلينتسيفيتش، عن "رفض روسيا لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة"، موضحاً أن "المعاهدة تسمح بمنع الاصطدامات المحتملة في الجو، والنزاعات والمواقف الخطرة، التي قد تنشأ ببساطة عن طريق سوء الفهم".
ولفت إلى انه "ليس من الواضح تماما لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى تصعيد الموقف والتحدث عن الانسحاب من المعاهدة، إنها لعبة خطرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: موسكو تعارض انسحاب واشنطن من معاهدة "السماء المفتوحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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