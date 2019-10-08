استقبل مسؤول منطقة ​الجنوب​ الأولى في "​حزب الله​" ​عبد الله ناصر​، ممثل حركة "حماس" في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​. وناقش المجتمعون آخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة والوضع الفلسطيني في لبنان، والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وعلى صعيد ​المخيمات​، مؤكدين "تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتحصين المخيمات والتأكيد على ​حق العودة​"، مشددين على "ضرورة الوحدة بين ​الفصائل الفلسطينية​، وتفعيل العمل المشترك على صعيد المخيمات لما فيه خدمة ​القضية الفلسطينية​، التي كانت وستبقى هي القضية المحورية والمركزية للأمة، وبالتالي يجب أن تبقى هي القضية الأساس في مواجهة العدو الصهيوني، حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية، وعودة شعبها إليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من حركة حماس في لبنان زار قيادة "حزب الله" في منطقة الجنوب الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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