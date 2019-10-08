لجنة البيئة بحثت مخاطر سد بسري على البيئة

أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​ بانتهاء اجتماع لجنة ​البيئة​ الذي عقد في المجلس النيابي برئاسة النائب ​مروان حمادة​ المخصص لبحث موضوع ​سد بسري​، وقد أعلن حمادة بعد الاجتماع "ان تمّ البحث بمخاطر السد المتمثلة ب​الهزات الارضية​ والاعتداء البيئي المفترض على الشجر، وتبين ان عدد الشجر المقطوع هو بحدود 120 الى 130 الف شجرة، وكذلك بحثنا في المخاطر على الاثار الموجودة في موقع انشاء السد ومن بينها كنيسة صغيرة اثرية".

وأشار حمادة الى "ان تمّ التطرق الى شروط العقد وموضوع تقييم الأثر البيئي للسد"، لافتا الى "أن حصلت مناشدة لوزير البيئة بمتابعة التقييم البيئي"، واوضح حمادة "ان الظروف المناخية تتغير ما سيؤدي الى تبخر قسم من ​المياه​ المجمّعة في السد"، مشددا على "ان نحن نصر على ألا يحصل معنا بجر المياه في موضوع سد بسري كما حصل معنا في جر الكهرباء."

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