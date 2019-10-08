لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "رغم كل ما تتعرض له من أتباع ​إيران​، لا تزال ​الإمارات​ تسعى للوقوف الى جانب ​لبنان​ وهذا تأكيد على أن الصداقة والمصالح والإحترام المتبادل هي الثابت، فيما الوصاية والهيمنة مهما طالت الى زوال، التحية لدولة ​الإمارات العربية المتحدة​ وقيادتها وشعبها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: رغم ما تتعرض له الامارات من أتباع إيران لا تزال تسعى للوقوف لجانبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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