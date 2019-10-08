النشرة: تقديم عريضة لمحافظ النبطية اعتراضا على اقامة مكب نفايات قرب مجمع الشمس بشوكين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن "سكان واهالي مجمع الشمس في ​شوكين​ قدموا عريضة الى ​محافظة النبطية​ بعد ​اعتصام​ نفذوه امام المجمع رافضين اقامة مكب للنفايات وموقف السيارات الناقلة لها بالقرب من المجمع مما يؤدي الى انتشار الروائح الكريهة وتفشي الامراض وانتشار البرغش والحشرات السامة مما يجعل السكن في الحي المذكورمستحيلا".

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