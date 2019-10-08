النجاري من دار الفتوى: نأمل إستمرار التعاون بين المؤسسة الدينية في الدولتين

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ سفير ​جمهورية مصر​ العربية في لبنان ​نزيه النجاري​ في زيارة وداعية للبنان. ولفت النجاري الى انه شكر المفتي دريان "على كل ما قدمه من دعم لي في عملي خلال السنوات الثلاث الماضية هنا في لبنان، وقد كانت غنية جدا بكل تعاون، وهناك علاقة كثيفة بين المؤسسة الدينية في مصر والمؤسسة الدينية بقيادة سماحته هنا في لبنان"، معربا عن أمله بأن "يستمر هذا العمل وهذا التعاون بين المؤسسة الدينية في الدولتين بما فيه مصلحة الاستقرار والاعتدال وتقديم الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف الذي ننتمي إليه، ونتمنى دائما لسماحة المفتي كل التوفيق في عمله وهو يقوم بعمل هام جدا على الساحة اللبنانية".

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