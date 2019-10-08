كيدانيان: قرار الامارات يصب في تمتين العلاقات بين البلدين وفي زيادة حجم الانفاق السياحي

رحب وزير ​السياحة​ ​اواديس كيدانيان​ بـ"قرار الامارات القاضي برفع الحظر عن سفر رعاياها الى ​لبنان​، الذي سيؤدي اولا الى عودة السياح الاماراتيين وثانيا عودة الاستثمارات الاماراتية، وهذا ما يصب في زيادة حجم الانفاق السياحي".

وفي تصريح له، اكد كيدانيان ان "قرار الامارات يصب في تمتين العلاقات اللبنانية -الاماراتية خصوصا على الصعيد السياحي، الذي يأتي قبل مجيء الاعياد في نهاية العام والذي سيؤثر على الحركة السياحية في لبنان" وشكر "كل من ساهم في رفع الحظر وفي مقدمتهم رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والمسؤولين الاماراتيين، وخصوصا ​السفير الاماراتي​ ​حمد سعيد الشامسي​".