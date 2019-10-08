فنيش عرض مع العبيدي قضايا الفساد والتعيينات

استقبل وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، في مكتبه في الوزارة، النائب السابق زهير العبيدي، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة معالي وزير الشباب والرياضه محمد فنيش، وتداولنا في الاوضاع العامة في ​لبنان​ وقضايا ​الفساد​ والهدر التي تطال اكثر المسؤولين في لبنان، وتحدثنا عن موضوع ​التعيينات​ في الفئه الاولى، والمقترح حول المادة 95 من ​الدستور​ عن آليات التعيينات، والذين نجحوا في ​مجلس الخدمة المدنية​ وحقهم الكامل في ان يتعينوا في ​الدولة​".

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