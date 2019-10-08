جنبلاط: يبدو ان الدول الكبرى لا تبالي بالشعب السوري الذي هجر معظمه النظام

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يبدو ان الدول الكبرى لا تبالي ب​الشعب السوري​ الذي هجر معظمه النظام، يتحدثون اليوم عن نقله الى حزام امني ليسكن محل الاكراد الذي لم يلحظ دستور استانة حتى وجوده الامر الذي يؤكد نظرية النظام ب​سوريا​ المتجانسة اي التطهير العرقي على حساب سوريا المتنوعة الاصلية".

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