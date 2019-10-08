الفرزلي: بري ليس مع أو ضد تأجيل جلسة 17 تشرين الأول وهو مع رغبة رئيس الجمهورية

اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى "اننا قمنا بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري للوقوف على رأيه في شأن النقاشات حول انعقاد جلسة 17 تشرين الاول والمخصصة لتلاوة رسالة الرئيس ميشال عون ودراستها"، مؤكدا ان "بري ليس مع أو ضد تأجيل الجلسة وهو مع رغبة رئيس الجمهورية".
واعلن الفرزلي انه "سأزور الرئيس عون للوقوف عند رأيه ومن بعدها يبنى على الشيء مقتضاه".
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