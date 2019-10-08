الفرزلي: بري ليس مع أو ضد تأجيل جلسة 17 تشرين الأول وهو مع رغبة رئيس الجمهورية

اشار نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ الى "اننا قمنا بزيارة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ للوقوف على رأيه في شأن النقاشات حول انعقاد جلسة 17 تشرين الاول والمخصصة لتلاوة رسالة ​الرئيس ميشال عون​ ودراستها"، مؤكدا ان "بري ليس مع أو ضد تأجيل الجلسة وهو مع رغبة رئيس الجمهورية".

واعلن الفرزلي انه "سأزور الرئيس عون للوقوف عند رأيه ومن بعدها يبنى على الشيء مقتضاه".