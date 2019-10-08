الكرملين: واشنطن وأنقرة لم تبلغانا بخطة سحب قوات أميركا من شمال سوريا

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" بان "واشنطن وأنقرة لم تبلغا موسكو مسبقاً بالخطط الأميركية لسحب قوات من شمال شرق سوريا".
هذا، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس عن سحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا على خلفية استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في تلك المنطقة.
وقال ترامب إن دعم الوحدات الكردية أثناء محاربة تنظيم "داعش" بسوريا كان مكلفا جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
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