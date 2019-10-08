أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ أن ​طهران​ ستعرض قريبا على دول المنطقة مقترحا مكتوبا لمبادرة السلام في ​مضيق هرمز​.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران: سنعرض على دول المنطقة قريبا مقترحا مكتوبا حول مبادرة السلام بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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