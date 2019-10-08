نائب أردوغان: تركيا ليست دولة ترضخ للتهديدات

اشار نائب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، فؤاد أقطاي الى ان "رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة وهي أن ​تركيا​ ليست دولة ترضخ للتهديدات"، مؤكدا ان "تركيا ستوقف الإرهابيين الذين يهددون حدودها الجنوبية، عند حدّهم، وستوفر الفرصة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم بشكل طوعي".

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