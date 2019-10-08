شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل النائب العام بمؤتمر مكافحة التعذيب: النيابة حريصة على دعم القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل المستشار هانى جورجى ممثل النائب العام فى المؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمكافحة التعذيب فى الدول العربية، تحيات المستشار حمادة الصاوى النائب العام لجميع المشاركين فى حضور المؤتمر، مؤكدا على دعم النيابة العامة لاستقلال وحيادية المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال جورجى خلال كلمته بالمؤتمر، إن النائب العام أصدر العديد من القرارات والإجراءات التى تؤكد على احترام كرامة المواطن أيا كان موقعه فى الدعوى الجنائية مع تفعيل الكتب الدورية وتعليمات النيابة العامة بشأن تحقيق كل مزاعم التعذيب.



وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير نحو مكافحة التعذيب، وتقوم بالإبلاغ عن أى ضابط متورط فى القيام بممارسة التعذيب لتمنع ذلك التعذيب كما تتخذ ضده إجراءات تأديبية قوية، مؤكداً أن كل جهات الدولة فى منظومة متكاملة لمكافحة التعذيب وأن النيابة العامة لا تتهاون فى جرائم التعذيب واستعمال القسوة.