شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: مكافحة التعذيب تتطلب تعزيز ثقافة الوعى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان عدد من المقترحات التى خلص لها المجلس القومى لمكافحة ظاهرة التعذيب، مقترحا تزويد الطب الشرعى بالإمكانيات الفنية التى تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التى يفحصها، ودعم قدراته بالموارد البشرية التى تسمح له بإصدار تقاريره فى وقت مناسب، ومد انتشاره إلى كافة المحافظات.



وأضاف فايق بالمؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لابد من توجيه عناية خاصة لمراقبة المرحلة الأولى من القبض على المشتبه فيهم بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح باستدعاء أطباء استشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرضهم للاعتداء.



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وطالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر فى مكونات برامج التدريب المخصصة لموظفى إنفاذ القانون على نحو يتجاوز التعريف بالآليات و الإجراءات، إلى غرس قيم حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتعزيز الكرامة الإنسانية، وإعطاء عناية خاصة للتدريب على التحقيقات لتعزيز كفاءة المحققين من ضباط الشرطة فى وزارة الداخلية.

وشدد فايق فى حديثه، على ضرورة تعزيز الوعى العام فى المجتمع بثقافة مناهضة التعذيب سواء من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية أو من خلال البرامج المخصصة لتعزيز قدرات المجتمع المدنى فى مناهضة التعذيب .

