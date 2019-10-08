القومى لحقوق الإنسان: مكافحة التعذيب تتطلب تعزيز ثقافة الوعى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان عدد من المقترحات التى خلص لها المجلس القومى لمكافحة ظاهرة التعذيب، مقترحا تزويد الطب الشرعى بالإمكانيات الفنية التى تعزز قدراته على الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التى يفحصها، ودعم قدراته بالموارد البشرية التى تسمح له بإصدار تقاريره فى وقت مناسب، ومد انتشاره إلى كافة المحافظات.
وأضاف فايق بالمؤتمر الدولى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لابد من توجيه عناية خاصة لمراقبة المرحلة الأولى من القبض على المشتبه فيهم بالسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح باستدعاء أطباء استشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرضهم للاعتداء.
وطالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر فى مكونات برامج التدريب المخصصة لموظفى إنفاذ القانون على نحو يتجاوز التعريف بالآليات و الإجراءات، إلى غرس قيم حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتعزيز الكرامة الإنسانية، وإعطاء عناية خاصة للتدريب على التحقيقات لتعزيز كفاءة المحققين من ضباط الشرطة فى وزارة الداخلية.
وشدد فايق فى حديثه، على ضرورة تعزيز الوعى العام فى المجتمع بثقافة مناهضة التعذيب سواء من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية أو من خلال البرامج المخصصة لتعزيز قدرات المجتمع المدنى فى مناهضة التعذيب .
كما اقترح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان على الدول التى لم تتهيأ بعد للإنضمام إلى البروتوكول الإختيارى لإتفاقية "مناهضة التعذيب" أن تنشىء الآلية الوقائية الوطنية المستقلة التى نص عليها البروتوكول لزيارة أماكن الاحتجاز، على أن يكون عملها محلياً فقط، وتقاريرها للمؤسسات الدستورية المختصة (رئيس الدولة – البرلمان – مجلس الوزراء).
وأضاف فايق خلال كلمته بالمؤتمر الدولى حول التشريعات اللازمة لمناهضة التعذيب المنعقد الأن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، علينا أن ندرك أن اكتمال التشريعات والآليات الوقائية التى تزور أماكن الاحتجاز لن تكون كافية لمنع التعذيب إذا غابت إرادة مؤسسات الدول، وغاب وعى منفذى القانون بمدى بشاعة جريمة التعذيب التى تعتبر انتهاكاً صارماً لحقوق الإنسان وجريمة فى حق الكرامة الإنسانية حرمها القانون الدولى تحريماً قاطعاً.
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