الطفل المغربي في “ذا فويس كيدز” فرنسا يقترب من تحقيق اللقب- فيديو

يواصل الطفل المغربي، علي، المشارك في برنامج “دا فويس” فرنسا، الاقتراب من تحقيق لقب البرنامج بعد تمكنه من انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي.

وتفوق علي، البالغ من العمر 12 سنة، والذي قدمه البرنامج أنه ينحدر من مدينة الدارالبيضاء، في منافسة مع متسابقين في الفريق نفسه، الذي اختار الانضمام إليه في المرحلة الأولى، أي فريق الفنانة، عضو لجنة التحكيم “أمل بنت”.

وقدم علي أداء مبهرا في منافسته مع الطفلين “إيمي”، و”إينزو”، عندما قدموا جميعا أغنية “Envole-moi”، قبل أن تحسم الفنانة أمل في مصير المتأهل من فريقها وكان ذلك من نصيب علي.

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وصرحت أمل بنت لموقع “تي أف 1″ أنها ترى علي عبقريا صغيرا، ويمتلك أفضل صوت في فريقها.

وكان علي قد خطف الأضواء أثناء مشاركته في المرحلة الأولى من البرنامج، وحاول جميع أعضاء اللجنة استمالته من أجل اختيار فريقهم لكنه فضل” أمل بنت”.