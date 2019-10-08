إسبانيول يقرر إقالة مدربه

أعلن نادي اسبانيول الإسباني لكرة القدم، إقالة مدربه ديفيد غاييغو بعد البداية الباهتة للفريق في الموسم الحالي.
وقرر اسبانيول تعيين بابلو ماشين مدربا جديدا له خلفا لغاييغو بعقد يمتد لعامين.
ويحتل اسبانيول المركز الثاني من القاع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، لكن الفريق حصد أربع نقاط من أول مباراتين له في الدوري الأوروبي.
وأوضح اسبانيول في بيانه “النادي اتخذ القرار في ضوء نتائج الفريق وبهدف تصحيح الأوضاع في الدوري الإسباني”.
وتولى غاييغو تدريب اسبانيول في يونيو الماضي.
أما ماشين فقد تم إقالته من تدريب اشبيلية في مارس الماضي عقب الخروج من دور الستة عشر للدوري الأوروبي.
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