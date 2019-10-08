شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حوثي مستمر في الحديدة بقصف مُكثف على الدريهمي والان مع التفاصيل

يتواصل التصعيد اليومي والإنتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة منذ الوهلة بدء سريان الهدنة الأممية بمحافظة الحديدة أواخر العام المنصرم. حيث أقدمت المليشيات على إطلاق النار بشكل مكثف صوب مواقع القوات المشتركة في الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي بالقذائف المدفعية وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر. وبشكل يومي تقصف المليشيا مواقع مدنية وعسكرية في أوقات متفرقة ويسقط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

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