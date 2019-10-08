شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل أسيرين بين القوات المشتركة والمليشيات بالساحل الغربي والان مع التفاصيل

بادلت القوات المشتركة أحد الأسرى في الساحل الغربي مع أسير لدى مليشيات الحوثي، وفق مصادر في القوات المشتركة.

وذكرت المصادر، أن لجنة تبادل الأسرى أشرفت على مبادلة الأسير الحوثي لدى القوات المشتركة محسن القيفي من الحيمة الخارجية - صنعاء، بالأسير لدى المليشيات الحوثية عبده مكّي الذي اختطفته المليشيات من منزله قبل ثلاث سنوات في منطقة حسي سالم - الزهاري التابعة لمحافظة الحديدة.

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وتحدث الإسير الحوثي محسن القيفي عن المعاملة الحسنة التي تلقاها من قبل القوات المشتركة خلال فترة الأسر كبقية الأسرى الآخرين دون تعرضه للأذى.

فيما روى الأسير المحرر عبده مكّي عن سوء المعاملة التي تلقاها من قبل المليشيات خلال فترة الأسر ، وأفاد عن تعرضه لأبشع أنواع التعذيب والإهانة في المعتقل ، وصلت إلى حرمانه من تناول وجبات الطعام ، ولا يسمح له بالأكل إلا كل ثلاثة إيام .. يصاحبها التعذيب النفسي والجسدي المُريع.

وتمت عملية تبادل الأسرى بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية بإشراف حضور عدداً من المشائخ والأعيان في المنطقة.