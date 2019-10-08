الحوثيون يقصفون المشتركة شرق مدينة الحديدة

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واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن خرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. ووفق مصادر، شنت المليشيا عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة غرب اليمن. Advertisements وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام عناصر المليشيات المتمركزة في مدينة الحديدة بشن عمليات إستهداف متكررة على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة الحديدة ، بإستخدام الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة. ويتواصل التصعيد اليومي والإنتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة منذ الوهلة بدء سريان الهدنة الأممية بمحافظة الحديدة أواخر العام المنصرم

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