شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الدعم الإماراتي لم يكن يوماً إلا صادقاً وماشراً للبنان والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة خليجية، أن "حرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم العلاقات مع لبنان على جميع المستويات.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء "إلى أنها رسالة واضحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ضيف أبوظبي، في " المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني "، أكدت الوقوف إلى جانب لبنان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه في التنمية والتطور.

وشددت على أن الدعم الإماراتي لم يكن يوماً إلا صادقاً ومباشرا والبشرى السماح لمواطني الدولة بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتباراً من اليوم تعزيزاً للعلاقات الأخوية.

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وتابعت واقع فعلي تؤكده لغة الأرقام، بأن الإمارات أكبر شريك تجاري عربي، ومستثمر رئيسي بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان.

وأوضحت أنه تجسيد لنهج مستمر يؤكد متانة روابط وعلاقات تاريخية متجذرة تسعى إلى مزيد من التقدم والازدهار بشعار " لبنان دائماً في القلب"، ولبنان كما قال الحريري لن ينسى وقوف الإمارات إلى جانبه في كل أزمة واجهها ورسالته في سياسة النأي بالنفس لم تتغير، برفض أي تورط لبناني في النزاعات، إلى درجة التبرؤ من " حزب الله " واعتباره جزءاً من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة.