شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأمريكية تحذر أنقرة من عواقب العملية العسكرية في سوريا والان مع التفاصيل
حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنقرة الإثنين، من عواقب العملية العسكرية التي تعتزم القيام بها في الأراضي السورية.
وجاء في بيان للبنتاغون، أن "الجانب الأمريكي كان قد حذر المسؤولين الأتراك من قبل من أن الأفعال الأحادية تنطوي على مخاطر بالنسبة لتركيا"، وأن التنسيق والتعاون هما أدوات أفضل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف البيان، أن "تركيا سوف تكون مسؤولة، مع الدول الأوروبية وغيرها، عن آلاف من مقاتلي تنظيم داعش، الذين تم أسرهم وهزيمتهم خلال الحملة التي قادتها الولايات المتحدة"، في تكرار لرسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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