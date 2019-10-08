شكرا لقرائتكم خبر عن التحركات التركية تتواصل في شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن التحركات التركية تتواصل في شمال شرق سوريا استعداداً للعملية العسكرية التي تؤكد أنقرة أنها وشيكة.

وذكر المرصد أن القوات التركية استقدمت رتلاً عسكرياً إلى منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي عند الحدود مع تركيا، بالتزامن مع معلومات عن توجه فصائل موالية لتركيا من عفرين إلى محيط منبج، في إطار العملية العسكرية المحتملة.

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ونفى المرصد صحة الأنباء التي أفادت بأن تركيا قصفت الليلة الماضية موقعاً كردياً بسوريا، وذكر أن القصف استهدف مواقع في العراق، وأن قذيفتين اثنتين فقط سقطتا في أرض خالية في سوريا.

وتستعد تركيا لشن عملية عسكرية في شرق الفرات ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سورية الديمقراطية" قسد.

وتعتبر أنقرة الوحدات تنظيماً إرهابياً وذراعاً لحزب العمال الكردستاني، المصنف في تركيا تنظيماً إرهابياً انفصالياً.