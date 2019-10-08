شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر نطورات محاكمة المغرد الكويتي “عتيج المسيان” عقب إساءاته لبعض الدول والان مع التفاصيل

تستمع محكمة الجنايات الكويتية في 28 أكتوبر الجاري لشهادة ضابط أمن الدولة في ثاني قضية للمغرد ”عتيج المسيان“ بتهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر.

وبحسب صحيفة ”الرأي“ المحلية، وجهت محكمة الجنايات للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بعد كتابته عبارات على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف.

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ووفقاً لوقائع التحقيق، فإن المتهم أنكر التهم التي وجهت إليه.

وكانت النيابة العامة في الكويت قضت بإحالة المغرد ”عتيج المسيان“ للسجن المركزي وحبسه 21 يومًا على ذمة التحقيق، إضافة إلى إحالة محمد خضير العنزي إلى السجن المركزي؛ لاتهامه بالتحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي للبدون.

و“عتيج المسيان“ اسم وهمي، على ما يبدو، لحساب معروف في الكويت بإساءته للسعودية والإمارات، والدفاع عن قطر، وقال ناشطون كويتيون إنه يتلقى الأموال من الدوحة، فيما تحدث قطريون أنفسهم عن علاقته ببلادهم .