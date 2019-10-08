التايمز تتحدث عن 'ندى الصغيرة': تبكي طويلا عند سماعها كلمة امي

نشرت صحيفة التايمز، تقريرا لأنتوني لويد من الرميلان في سوريا بعنوان "أطفال سبايا تنظيم الدولة يواجهون الهجر والقدر".
ويقول الكاتب إن "ندى الصغيرة، التي لا يزيد عمرها عن أربعة أعوام، لا يمكنها أن تستمع إلى أغنية أطفال تحتوي كلمة "أم" أو "أمي"، حيث يذكرها ذلك بأمها الإيزيدية التي أُجبرت على الهرب بدونها، فتبكي طويلا".
واضاف الكاتب ان "ندى واحدة من بين أربعين طفلا في مركز رعاية الأطفال في الرميلان شمال شرق سوريا، وأكبرهم في الرابعة وأصغرهم لا تتجاوز 6 أشهر، وكلهم أبناء نساء أيزيديات سباهن تنظيم داعش".
وتابع ان "هؤلاء الأطفال لا يمكنهم العودة إلى أراضي الأيزيدين، حيث تنص الأعراف الدينية للمنطقة على أنه لا يسمح بالدخول إلى أراضيها إلا من ولدوا على الديانة الأيزيدية"، مشيرا الى ان "أمهات هؤلاء الأطفال ووجهن بالخيار الصعب: إما البقاء في المخيم مع غيرهن من زوجات التنظيم وسباياه، أو المغادرة دون أطفالهن".
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