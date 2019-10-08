إليكم موعد تسلم ميسي للحذاء الذهبي

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من تسلم الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخ البرغوث.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه سيتم تسليم ميسي الحذاء الذهبي السادس يوم 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري في الساعة الواحدة ظهرًا.
وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.
ويأتي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في المركز الثاني كأكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة بعد ميسي برصيد 4 مرات.
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