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إليكم موعد تسلم ميسي للحذاء الذهبي

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اقترب الأرجنتيني ليونيل ، نجم ، من تسلم الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخ البرغوث.
وكان ميسي فاز بالجائزة التي تمنح لأفضل هداف في بطولات الدوري بأوروبا، بعد أن أحرز 36 هدفًا بالدوري الإسباني في الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه سيتم تسليم ميسي الحذاء الذهبي السادس يوم 16 أكتوبر/ تشرين أول الجاري في الساعة الواحدة ظهرًا.


وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.

ويأتي ، نجم يوفنتوس، في المركز الثاني كأكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة بعد ميسي برصيد 4 مرات.

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