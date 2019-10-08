غفا في سيارة أوبر واستيقظ على مفاجأة مفزعة!

واجه شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مفاجآت مفزعة، بعد أن نام في سيارة "أوبر"، ليجد نفسه بعد ذلك بعيدا عن منزله بأكثر من 160 كيلومترا، فيما كان عليه دفع تكلفة باهظة لرحلته.
لكن بفعل تأثير الخمر، نام فيرجي في المقعد الخلفي للسيارة ولم يستيقظ إلا بعد مرور 3 ساعات، ليجد نفسه بعيدا بأكثر من 160 كيلومترا عن منزله.
وبعد إيقاظه من طرف السائق، فوجئ الشاب بتعرفة وصفها بـ"الخيالية"، بلغت نحو 400 جنيه إسترليني (490 دولار) مقابل هذه الرحلة.
واستغرق الأمر 7 ساعات أخرى عبر عدة حافلات وقطارات للعودة إلى منزله.
وقال فيرجي: "حين أخبرت أصدقائي انفجروا من الضحك. لم يصدقوا ما حدث لي"، فيما لم تعلق شركة "أوبر" أو سائقها على الواقعة.
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