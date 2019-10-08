نجوم كرة عالميون يزورون بلد عربي في نهاية الاسبوع

2019-10-08 | 11:11
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كشف الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف في تصريح، عن زيارة لرئيس الإتّحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، إلى بيروت في عطلة نهاية الأسبوع.
وسيشارك في الفعاليات التي تستمرّ يومَيْن، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إضافة إلى اللاعبين الدوليين السابقين البرازيلي كاكا والكاميروني سامويل إيتو والفرنسي مرسيل دوسايي.
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