رياضة 2019-10-08 | 11:11 المصدر: 165 مشاهدة كشف الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف في تصريح، عن زيارة لرئيس الإتّحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، إلى بيروت في عطلة نهاية الأسبوع. وتأتي زيارته للمشاركة في افتتاح مدرسة كروية من تمويل الاتحاد الدولي. وسيشارك في الفعاليات التي تستمرّ يومَيْن، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إضافة إلى اللاعبين الدوليين السابقين البرازيلي كاكا والكاميروني سامويل إيتو والفرنسي مرسيل دوسايي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم كرة عالميون يزورون بلد عربي في نهاية الاسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.