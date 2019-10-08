متحدث مجلس الوزراء المصري في ضيافة "العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف بوابة "العين الإخبارية" في مكتبها بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.
وتطرح "العين الإخبارية" مجموعة من الأسئلة على المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري يتصدرها الملفان الاقتصادي والسياسي، بجانب مناقشة مجريات الأحداث على الساحة المصرية.
والمستشار نادر سعد أحد أبرز الكوادر الدبلوماسية الشابة في مصر، وعمل قبل توليه مهام منصبه الحالي، في عدة سفارات مصرية بالخارج، بينها مالاوي وأنقرة وواشنطن.
وسبق للمستشار نادر العمل مساعداً لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٢ وحتى مايو/أيار ٢٠١٤.
والمستشار نادر سعد، يبلغُ من العمر 42 عاماً، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٩٩ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام ٢٠٠١.
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