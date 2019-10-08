تهديدات إيران وهجوم تركيا على سوريا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: مباحثات أمريكية بريطانية لمواجهة تهديدات إيران بالشرق الأوسط، وانتقادات لتقارب سياسيين ألمان مع ذراع أردوغان الإرهابية، وأكراد سوريا: انسحاب واشنطن يدمر إنجاز 5 سنوات ضد داعش، والديمقراطيون يطالبون "البنتاجون" بوثائق تتعلق بتحقيقات عزل ترامب.

كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: صحيفة: الحرس الثوري الإيراني ينضم لقمع المحتجين بالعراق، وترامب مدافعا عن قراره بشأن سوريا: لست متحيزا لأحد، وصحف فرنسية تحذر من احتلال تركيا للأراضي السورية، وعضو بـ"السيادي" السوداني: تعيين رئيس القضاء والنائب العام الخميس.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الليرة التركية تهوي بعد تهديد ترامب، والولايات المتحدة تستبعد إلغاء إدراج الشركات الصينية، وأسعار النفط تصعد بدعم من محادثات واشنطن التجارية.

وعن الفن تقرأون: ثنائي جديد يجمع أكرم حسني وأحمد فهمي رمضان المقبل.

وتستعرضون في المنوعات: الإدمان والتربح من دولة أجنبية.. أبرز فضائح عائلات الرؤساء الأمريكيين.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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