العراق يعلن مقتل 7 إرهابيين وتدمير أنفاق بمحافظة كركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قتلت، الثلاثاء، 7 إرهابيين، ودمرت أنفاقا وأوكارا في داقوق بمحافظة كركوك.

ونقلت الوكالة عن بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفّذت استهدافا في منطقة داقوق بمحافظة كركوك".

وأوضح البيان أن العملية "أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير عدة أنفاق وأوكار، فضلا عن عبوات وأحزمة ناسفة".