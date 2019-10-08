قمة مصرية قبرصية يونانية بالقاهرة لبحث الإرهاب والتصعيد التركي

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية السفير بسام راضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيترأس، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان.



ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن القمة التي تضم أيضا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ستتناول متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب والتصعيد التركي بشرق المتوسط.

كما ستناقش التعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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وقالت مي خليل، سفيرة مصر بنيقوسيا، في حوار مع وكالة أنباء قبرص، إن تصعيد تركيا وأنشطتها قبالة المياه الإقليمية القبرصية ستكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها قادة البلدان الثلاث في قمتهم بالقاهرة.

وأضافت "القاهرة لديها مخاوف من نية تركيا المعلنة بالحفر في المياه الإقليمية القبرصية وتحديدا الكتلة رقم 7 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فهذه الإجراءات الأحادية تزيد من التوتر".

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة شرقي المتوسط.

وأشارت السفيرة المصرية إلى أن "مصر بلد ينادي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول على حدودها الراسخة والمعترف بها دوليا".

كما أوضحت أنه لا يوجد أي مانع من انضمام دول أخرى لمنتدى شرق المتوسط، لافتة إلى أن التعاون بين مصر وقبرص سيمتد لمجالات تغير المناخ في الفترة المقبلة.