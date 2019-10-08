الإمارات تعزى العاهل السعودى

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، التعازى فى وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته بوفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.



وبحسب صحيفة الامارات اليوم، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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