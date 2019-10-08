مقتل 7 إرهابيين وتدمير أنفاق وأوكار لتنظيم داعش

قُتل 7 إرهابيين، وتم تدمير عدة أنفاق وأوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في داقوق التابعة لمحافظة كركوك بالعراق.



وذكرت خلية الإعلام الأمني- حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية في منطقة داقوق بمحافظة كركوك، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وتدمير عدة أنفاق وأوكار، فضلا عن عبوات وأحزمة ناسفة.

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