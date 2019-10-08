مصر .. الإفراج عن 200 من المتهمين على خلفية التظاهرات الأخيرة

قال محامون ونشطاء حقوقيون في مصر إنه تم الإفراج عن 200 من المتهمين على خلفية التظاهرات الأخيرة والذين تم احتجازهم ضمن ما يعرف بالقضية ”1338 لسنة 2019“.



ووفقًا للمصادر فقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 200 منهم على الأقل وسط توقعات باستمرار الإفراج عن المحتجزين خلال الأيام المقبلة.

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