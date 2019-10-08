وزارة الدفاع الأمريكية تحذر أنقرة من عواقب العملية العسكرية في سوريا

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

البتاغون

كتب متابعات_الخليج 365

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنقرة الإثنين، من عواقب العملية العسكرية التي تعتزم القيام بها في الأراضي السورية.

Advertisements

وجاء في بيان للبنتاغون، أن "الجانب الأمريكي كان قد حذر المسؤولين الأتراك من قبل من أن الأفعال الأحادية تنطوي على مخاطر بالنسبة لتركيا"، وأن التنسيق والتعاون هما أدوات أفضل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان، أن "تركيا سوف تكون مسؤولة، مع الدول الأوروبية وغيرها، عن آلاف من مقاتلي تنظيم داعش، الذين تم أسرهم وهزيمتهم خلال الحملة التي قادتها الولايات المتحدة"، في تكرار لرسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.