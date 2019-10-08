الأسهم اليابانية تتعافى اليوم الثلاثاء قبيل محادثات صينية أمريكية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

الأسهم اليابانية

كتب متابعات_الخليج 365

تعافت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، قبيل محادثات صينية أمريكية رفيعة المستوى هذا الأسبوع بشأن إنهاء حرب تجارية مضرة.



وقادت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن أعلنت سامسونج أرباحا أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام.

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وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا بنسبة 1% عند 21587.78 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1586.50 نقطة، على الرغم من أن حجم التداول كان دون المتوسط؛ إذ أحجم الكثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل المحادثات التجارية المهمة.

ومن أسهم شركات التصدير القيادية، ارتفع سهم تويوتا موتور 1.5%، وصعد سهم نيدك 2.8%، وزاد سهم أومرون كورب 2.4%.

وحققت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب بعد أن أعلنت سامسونج الكورية الجنوبية أرباحا أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث؛ ما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين حيال سوق الهواتف الذكية.

وفي طوكيو، قفز سهم سومكو 3.8%، وزاد سهم أدفانتست 4.4%، وصعد سهم سكرين هولدنجز 3.7%.