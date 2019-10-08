- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
الأسهم اليابانية
كتب
متابعات_الخليج 365
تعافت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، قبيل محادثات صينية أمريكية رفيعة المستوى هذا الأسبوع بشأن إنهاء حرب تجارية مضرة.
وقادت المكاسب أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات بعد أن أعلنت سامسونج أرباحا أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث من العام.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا بنسبة 1% عند 21587.78 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1586.50 نقطة، على الرغم من أن حجم التداول كان دون المتوسط؛ إذ أحجم الكثير من المستثمرين عن تكوين مراكز قبيل المحادثات التجارية المهمة.
ومن أسهم شركات التصدير القيادية، ارتفع سهم تويوتا موتور 1.5%، وصعد سهم نيدك 2.8%، وزاد سهم أومرون كورب 2.4%.
وحققت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات مكاسب بعد أن أعلنت سامسونج الكورية الجنوبية أرباحا أفضل بعض الشيء من المتوقع في الربع الثالث؛ ما ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين حيال سوق الهواتف الذكية.
وفي طوكيو، قفز سهم سومكو 3.8%، وزاد سهم أدفانتست 4.4%، وصعد سهم سكرين هولدنجز 3.7%.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم اليابانية تتعافى اليوم الثلاثاء قبيل محادثات صينية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.