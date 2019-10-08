الدوحة تسحب الجنسية من آلاف المعارضين القطريين

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

تميم

كتب الخليج 365 - متابعات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا مصورا بعنوان: "قطر ومسلسل الغدر".



وقال التقرير إنه بعد ثبوت تمويل قطر ودعمها للإرهاب، شنت حملة واسعة على المعارضين لها أو من تشك في ولائهم لمصر والدول المقاطعة لسحب وإسقاط الجنسية عنهم، والتي دائمًا ما ترتبط بإجراءات قمعية يقوم بها تنظيم الحمدين، والتي منها تقديم الأشخاص للمحاكمة بتهمة التخابر أو تجميد الأصول المالية ومصادرة الأموال والطرد من البلاد.

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وسحبت قطر، في الفترة الأخيرة، الجنسية من الآلاف من أبناء الشعب القطري، وذلك بعد انتهاء المنفعة في استخدام الجنسية للسيطرة عليهم، على سبيل المثال اللاعب سليمان حامد، بطل ألعاب القوى الذي حقق العديد من البطولات لقطر رغم كونه سوداني الأصل، ففور تقدمه في العمر وانتهاء المصلحة القائمة لقطر استغنت عنه وسحبت منه الجنسية، إضافة إلى طرده خارج البلاد.

وكشف اللاعب السوداني، أنه تلقى عرضًا من قطر للتجنيس واللعب ضمن منتخبها، ولكن بعد أن رفع علمها في المحافل الدولية سُحبت الجنسية منه وتم طرده خارج البلاد، وسرقة حقوقه كاملة.

وفي خرق للقانون الذي وضعته كانت إجراءات إسقاط الجنسية مخالفة لقانونها، الذي حدد التحاق المواطن بالقوات المسلحة لدولة أخرى أو إذا عمل لمصلحة بلد في حالة حرب مع قطر، أو إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر، أو إذا تجنس لدولة أخرى.