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مصرع عروس ليلة زفافها خلال التقاط صورة سيلفي

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

مصرع عروس ليلة زفافها خلال التقاط صورة سيلفي

مصرع عروس ليلة زفافها خلال التقاط صورة سيلفي

مصرع عروس ليلة زفافها خلال التقاط صورة سيلفي

كتب

متابعات_الخليج 365

لقيت عروس حتفها مع 3 من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سدّ في الهند، بينما نجا العريس الذي كان يصورهم.

 

وقالت الشرطة المحلية إن مجموعة من 6 أشخاص كانوا يلتقطون صورا على سدّ بامبار في ولاية تاميل نادو، حيث تسجّل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

 

وقال مصدر من الشرطة لم يكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه، أما العريس الذي كان يصوّرهم، فهو لم يسقط معهم ونجا".

 

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وقفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء، في حين غرق الآخرون، وفق ما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

 

من بين الضحايا تلميذ في الـ14 من العمر.

 

وكشفت دراسة أجراها باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز" العام الماضي أن 259 شخصا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

 

وأحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا والولايات المتحدة وباكستان.

 

ودفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعدّ خطرة.

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